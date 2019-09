O presidente interino do governo espanhol, Pedro Sánchez, pediu nesta segunda-feira para que "todos os atores políticos" assumam a responsabilidade de desbloquear a situação política para evitar novas eleições.

O rei Felipe VI iniciou uma rodada de consultas com os partidos com representação no Congresso para determinar se há um candidato à chefia do governo com apoio parlamentar suficiente ou se serão convocadas eleições.