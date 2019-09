O presidente do Governo da Espanha, Pedro Sánchez, recusou nesta quinta-feira uma proposta feita pelo líder da Unidas Podemos, Pablo Iglesias, para formar um governo de coalizão provisório, que duraria apenas um ano, e garantir o apoio parlamentar da coalizão no restante do mandato.

Fontes do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), liderado por Sánchez, como da Unidas Podemos confirmaram à Agência Efe que os dois conversaram hoje em uma nova tentativa de aproximação, mas não houve acordo. Para o presidente do governo, não há a confiança necessária entre as partes para topar um governo de coalizão provisório.