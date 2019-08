O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, disse nesta terça-feira (data local) que o Afeganistão está mais perto do que nunca da paz, apesar de os combates no país terem se intensificado enquanto as partes negociam um acordo em Doha, no Catar, para encerrar o longo conflito.

"Vemos agora uma oportunidade real para a paz no Afeganistão, estamos mais perto que nunca de um acordo de paz", disse Stoltenberg depois de se reunir com a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, em Wellington.