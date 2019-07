O secretário de Trabalho dos Estados Unidos, Alex Acosta, anunciou nesta sexta-feira sua renúncia pela atuação no caso do empresário acusado de tráfico sexual, Jeffrey Epstein, quando era promotor federal do distrito sul da Flórida.

Em pronunciamento não anunciado na Casa Branca junto com o presidente Donald Trump, Acosta disse que telefonou para o líder nesta manhã após considerar que "o correto era ficar de fora (do governo)".