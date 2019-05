As autoridades da Hungria confirmaram nesta quinta-feira que seguem com as buscas por 21 pessoas desaparecidas, porém sem esperança de encontrá-las vivas, após o naufrágio de uma embarcação turística ocorrido ontem à noite nas águas do Rio Danúbio e que causou a morte de pelo menos sete sul-coreanos.

A forte correnteza do rio e o mau tempo, com intensas chuvas, dificultam as tarefas de busca e resgate, que foram ampliadas para todo a parte húngara do Danúbio.