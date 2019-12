Pelo menos 17 integrantes das forças pró-governo morreram em um ataque talibã na província de Takhar, no nordeste do Afeganistão, disse uma fonte oficial à Agência Efe neste domingo, menos de 24 horas após um ataque insurgente contra um posto militar ter deixado pelo menos dez mortos.

O ataque à base de uma milícia local que lutava a favor do governo afegão ocorreu no distrito de Khawaja-Bahawdin nesta madrugada, segundo o porta-voz do governador de Takhar, Jawad Hijri, que acrescentou que "17 membros da milícia local foram mortos neste ataque, enquanto outros quatro ficaram feridos".