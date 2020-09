A Guarda Costeira do Japão resgatou um segundo sobrevivente do navio cargueiro que naufragou no meio da semana nas águas do Oceano Pacífico, perto da ilha de Amami Oshima com 43 tripulantes a bordo, dos quais três pessoas foram encontradas.

O sobrevivente é Jay-nel Rosals, um filipino de 30 anos de idade que foi avistado por um avião em um bote salva-vidas a cerca de 2 quilômetros da pequena ilha de Kodakara, no sudoeste do Japão, segundo informações divulgadas neste sábado pelos jornais locais "Asahi" e "Mainichi".