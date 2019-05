O técnico Rafael Dudamel surpreendeu com a lista divulgada nesta quinta-feira de convocados para defender a seleção venezuelana na Copa América, que não tem, entre outros, os meias Yeferson Soteldo, do Santos, e Rômulo Otero, atualmente no Al-Wehda, da Arábia Saudita, e ex-Atlético Mineiro.

A dupla fazia parte da lista de pré-selecionados pelo comandante para a competição, em que a 'Vinotinto' terá como segundo adversário a seleção brasileira, em jogo que acontecerá no dia 18 de junho, na Arena Fonte Nova, em Salvador.