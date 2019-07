Um homem foi resgatado com vida em uma floresta no Texas, onde permaneceu cinco dias sem água nem alimentos e gravemente ferido após ter sofrido um acidente de automóvel, informou nesta segunda-feira a organização que o encontrou.

A Texas EquuSearch, dedicada ao resgate de pessoas desaparecidas, encontrou no domingo José Velázquez, de 32 anos, severamente desidratado e com um pulmão colapsado, perto da cidade de Conroe, ao norte de Houston.

O caso de Velázquez, que conseguiu sobreviver tanto tempo no calor e sem água, surpreendeu o fundador da Texas EquuSearch, Tim Miller.

"Não sei como sobreviveu ao acidente inicial, muito menos como permaneceu ferido por cinco dias e continuou vivo. É por isso que fazemos o que fazemos. Acreditamos nos milagres, e hoje aconteceu um", disse Miller.

Velázquez foi dado como desaparecido pela família após não ter aparecido no trabalho na quarta-feira passada. A noiva de Velázquez, Chanel Nelson, relatou que o viu pela última vez na noite anterior, quando estavam juntos em um bar.

Chanel soube do desaparecimento na manhã de quarta-feira, ao receber uma ligação da família do noivo, e logo alertou as autoridades.

José Velázquez foi encontrado no domingo, dez minutos antes do cancelamento das buscas, graças a um socorrista que encontrou o parachoque de seu Honda Civic branco na floresta.

O carro tinha saído da estrada no condado Montgomery, a 40 milhas de Houston. No domingo, a Texas EquuSearch informou que o homem foi achado. Debilitado, Velázquez se recupera em um hospital e consegue falar.