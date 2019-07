O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tentou nesta segunda-feira conter o possível impacto eleitoral do apoio dado pelo governo à indústria dos combustíveis fósseis ao afirmar que as medidas implementadas por ele desde 2017 colocaram o país entre os que têm melhor situação ambiental no mundo.

Em discurso que visava reforçar a liderança internacional dos EUA na proteção do meio ambiente, Trump não citou em nenhum momento a crise climática, fenômeno questionado por ele e que deixou o governo americano isolado no plano global.

"Desde o início, dei instruções claras à minha equipe. (_) Queremos o ar mais limpo, queremos água cristalina. E é isso o que estamos fazendo", disse Trump.

A oposição democrata e vários grupos ambientalistas criticaram o discurso do presidente americano, que em 2017 determinou a saída do país do Acordo de Paris sobre o Clima e reverteu mais de 80 medidas destinadas à proteção da natureza no território dos EUA.

A ideia do discurso, segundo a imprensa americana, veio da campanha de Trump à reeleição. Pesquisas internas mostram que a política ambiental da Casa Branca pode prejudicar o presidente nas eleições de 2020, em particular entre jovens e mulheres das zonas urbanas.

Apesar disso, Trump reiterou os ataques ao Acordo de Paris, posicionamento que, por exemplo, ampliou o distanciamento político entre os EUA e os demais países que participaram da cúpula do G20 no fim de junho, no Japão.

"Esse plano radical não faria com que o mundo fosse mais limpo, mas tiraria trabalho dos americanos rapidamente", alegou Trump no discurso.

O presidente americano ainda argumentou que, mesmo estando fora do acordo, os demais países signatários estariam atrás dos EUA no trabalho de reduzir emissões de gases estufa.

Sem citar os setores de petróleo e carvão, dois dos mais beneficiados pelas políticas implementadas pela Casa Branca desde 2017, Trump se vangloriou das medidas que tomou em relação ao gás natural e disse que a energia solar tem um "futuro tremendo".

Por outro lado, Trump criticou as turbinas de energia eólica, dizendo que elas provocam câncer, uma afirmação que não tem base científica.

Para reivindicar a suposta liderança ambiental dos EUA no plano mundial, Trump citou o acordo comercial assinado com México e Canadá para substituir o antigo Tratado de Livre-Comércio da América do Norte (Nafta), que ainda precisa ser ratificado pelos Congressos americano e canadense.

"Esse pacto inclui as primeiras cláusulas da história destinadas a enfrentar o desafio do lixo e dos resíduos nos mares", ressaltou.

O único outro esforço global que Trump pôde destacar foi uma iniciativa para ampliar a retirada de plástico dos oceanos, um problema que o interessa porque a China está entre os países que mais poluem o mar.

"Milhares de toneladas desses resíduos flutuam no litoral dos Estados Unidos após serem jogados no mar por outros países", criticou o presidente americano.

Trump também falou dos incêndios registrados no ano passado na Califórnia, mas não citou, como alegam os estudos, que a mudança climática foi responsável por agravá-los. Preferiu culpar a "má gestão" das autoridades do estado, um reduto democrata.

Para apoiar o discurso de Trump, a Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) destacou que a poluição do ar no país caiu 74% entre 1970 e 2018.

Mas alguns especialistas e ativistas atribuem esta queda às regulações de proteção ambiental que Trump decidiu revogar desde que chegou ao poder.

"Os incessantes ataques de Trump contra a limpeza do ar, da água e contra o clima ameaçam a saúde e a segurança de milhões de americanos", disse Michael Brune, diretor-executivo do Sierra Club, principal organização de proteção ao meio ambiente do país.

"Nenhum discurso pode mudar a realidade de seus atos. Trump é o pior presidente da história em temas ambientais", completou Brune.

Lucía Leal.