O Senado do estado de Nova York aprovou um plano para enfrentar a mudança climática cortando de forma drástica os gases causadores do efeito estufa, alterando a dependência de energia para fontes renováveis e criando "empregos verdes" para promover a justiça ambiental.

Entre as disposições da Lei de Liderança Climática e de Proteção Comunitária, considerada a mais ampla e forte legislação na nação neste tema, o estado é obrigado a reduzir o nível de emissão de gases estufa em 85% até 2050, assim como agir para reduzir a zero as emissões líquidas de gases poluentes em todos os setores da economia.