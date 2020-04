O Senado do México aprovou nesta segunda-feira uma lei que prevê anistia a cerca de 6 mil pessoas detidas ou condenadas por crimes que não são considerados graves no país, com o objetivo de reduzir a lotação de presídios devido à pandemia do novo coronavírus.

Por um placar de 68 votos a favor, 14 contra e 2 abstenções, os senadores apoiaram uma lei que já tinha sido aprovada em dezembro do ano passado pela Câmara dos Deputados. Para entrar em vigor, ela terá que ser promulgada pelo presidente, Andrés Manuel López Obrador.