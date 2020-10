A juíza britânica Vanessa Baraitser decidirá, no início do próximo ano, se autoriza a extradição de Julian Assange para os Estados Unidos, onde é denunciado por 18 crimes de espionagem e intrusão informática, puníveis com até 175 anos de prisão naquele país.

A magistrada marcou, nesta quinta-feira, para o dia 4 de janeiro de 2021 a data de sua decisão, ao final de um julgamento de quatro semanas no tribunal de Old Bailey, em Londres, no qual testemunharam várias testemunhas de defesa do fundador do WikiLeaks, recusando-se a entregá-lo.