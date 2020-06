As autoridades da Coreia do Sul anunciaram nesta sexta-feira que continuarão mantendo medidas rigorosas de distanciamento na região em torno de Seul, diante do número persistente de surtos detectados do novo coronavírus na área com o registro de dezenas novos casos diários.

A decisão foi anunciada hoje durante entrevista coletiva pelo ministro da Saúde, Park Neung-hoo, onde alertou que as medidas de distanciamento poderiam ser ainda mais rigorosas caso o número de novas infecções diárias da Covid-19 não diminua.

"Se o número de novos casos não cair para um único dígito, iremos considerar a possibilidade de implementar um esquema de distanciamento social mais rígido", explicou.

A Coreia do Sul registrou hoje 56 novos positivos, dos quais 43 são infecções locais que, com exceção de um deles, foram todos detectados na região em torno da capital, onde vive a metade do país (cerca de 26 milhões) e onde 97% das novas infecções foram concentradas no último mês devido a surtos esporádicos.

O ministro pediu aos moradores desta região, que inclui as províncias de Seul, Incheon e Gyeonggi, a ficarem em casa o máximo possível, e lembrou que o movimento dentro da região não diminuiu, uma vez que as autoridades voltaram a intensificar as medidas de distanciamento devido a novas infecções.

A Coreia do Sul, que registrou em média 46 novos casos diários nas últimas duas semanas, tem um total de 12.003 infecções por Covid-19, das quais 1.057 (8,8%) são casos ativos, uma vez que 88,8% já foram curados. O país tem 277 mortes, então o vírus tem uma taxa de mortalidade de 2,31% aqui.

Desde janeiro, a Coreia do Sul realizou mais de um milhão de testes de PCR, o que significa que aproximadamente 1 em cada 50 sul-coreanos já foi testado.