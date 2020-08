O técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, durante a partida contra o Leipzig nesta quinta-feira. EFE/Lluis Gene/POOL

O técnico Diego Simeone, do Atlético de Madrid, lamentou bastante a derrota desta quinta-feira para o RB Leipzig por 2 a 1, que derrubou a equipe espanhola nas quartas de final da Liga dos Campeões, mas admitiu que o adversário foi superior no duelo realizado no estádio José Alvalade, em Lisboa.

"Amargura, tristeza. Estávamos em busca de mais, queríamos mais. Mas está claro pra mim que demos tudo que tínhamos. Evidentemente, quando se perde, quando não se consegue o resultado que garante a classificação, se busca uma situação que poderia ter sido diferente. Mas os jogadores fizeram tudo para chegar do melhor jeito ao final de uma temporada muito longa, cheia de dúvidas", analisou Simeone em entrevista coletiva realizada por teleconferência.