O Sindicato do Gás do Uruguai e a central sindical PIT-CNT estudam adiar a greve geral prevista para o próximo dia 27 de maio pelo conflito com a Petrobras depois de se reunirem nesta quinta-feira com o presidente do país, Tabaré Vázquez.

Depois da reunião, o presidente da PIT-CNT, Fernando Pereira, afirmou em entrevista coletiva que vê com bons olhos a possibilidade de aceitar a postergação como um "gesto claro" de que não estão "apaixonados pelo conflito", mas querem encontrar soluções.