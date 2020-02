O governo sírio acusou nesta quarta-feira o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, de mentir e não cumprir os acordos estabelecidos sobre a Síria ao ameaçar atacar as tropas sírias no noroeste do país, em meio a um aumento na tensão nesta semana.

"As declarações do líder do regime turco reafirmam que ele mente, engana e desrespeita qualquer compromisso ou acordo, tanto o acordo de Astana como os acordos de Sochi e Adana", disse a agência oficial "SANA", citando uma fonte oficial não identificada do Ministério das Relações Exteriores sírio.