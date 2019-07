O partido do presidente da República Democrática do Congo (RDC), Felix Tshisekedi, e a coalizão opositora liderada pelo ex-presidente do país Joseph Kabila anunciaram nesta terça-feira a formação de um novo governo, sete meses depois da realização de eleições.

O governo será formado por 48 ministros e 17 vice-ministros, dos quais 23 serão do partido de Tshisekedi e 42 do de Kabila, segundo consta em uma declaração publicada nesta terça-feira por um dos negociadores, Jean-Marc Kabund.