O Al Saad, que é treinado pelo espanhol Xavi Hernández, conquistou nesta sexta-feira a Copa do Catar ao golear o Al Duhail por 4 a 0 na final, sacramentando o sétimo título da equipe na competição, da qual é o maior vencedor.

O título ficou bem encaminhado com o ótimo desempenho do Al Sadd no primeiro tempo, que terminou com três gols, marcados pelo sul-coreano Nam Tae-hee e o argelino Baghdad Bounedjah, autor de dois. Na segunda etapa, o catariano Akram Afif fechou a conta.