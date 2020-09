O número de mortes após o violento dia de protestos contra os abusos da polícia em Bogotá e outras cidades colombianas aumentou para dez nesta quinta-feira, com o relato de dois novos óbitos na capital do país e em Soacha, disseram as autoridades.

Até a manhã desta quinta, oito pessoas já haviam morrido nos confrontos, e mais tarde os prefeitos desses municípios confirmaram uma morte cada. Sete jovens entre 17 e 27 anos de idade foram vitimados em Bogotá, e enquanto outros três em Soacha, ao sul da capital.