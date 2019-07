Pelo menos 12 pessoas morreram e outras 30 ficaram feridas pelo desabamento no domingo de um edifício pelas fortes chuvas no norte da Índia, enquanto as equipes de resgate buscam ainda vários soterrados entre os escombros, segundo a última apuração de vítimas divulgadas nesta segunda-feira pela polícia local.

O edifício com restaurante situado à beira da estrada em uma região montanhosa no distrito de Solan, no estado de Himachal Pradesh, desabou no domingo depois de várias horas de fortes chuvas.