O número de pessoas que morreram como resultado da passagem de vários tornados que chegaram ao país no início do ano passado, no estado de Tennessee, nos Estados Unidos, chega a pelo menos 19, informaram as autoridades estaduais, citadas pela imprensa local.

A Agência de Gerenciamento de Emergências do Tennessee (Tema) relatou o novo número de mortos em uma atualização da situação, onde o estado de emergência foi declarado após a tempestade que causou graves danos à capital do estado, ao centro de Nashville, e a outros locais próximos.