A socialite britânica Ghislaine Maxwell, foi presa pelo FBI, por suposto envolvimento com o esquema de crimes sexuais contra menores de idade montado pelo magnata Jeffrey Epstein, que morreu em agosto de 2019, segundo veiculou em primeira mão nesta quinta-feira a emissora americana "NBC".

De acordo com as informações que foram confirmadas posteriormente pelas autoridades americanas, a ex-namorada de Epstein foi detida no estado de New Hampshire, sob as acusações de conspiração para que fossem cometidos os abusos. A expectativa é que ela participe ainda hoje de audiência preliminar em tribunal dos EUA.