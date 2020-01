Centenas de milhares de pessoas reunidas, nesta segunda-feira, no centro de Teerã, para homenagear o comandante Qasem Soleimani. EFE/ABEDIN TAHERKENAREH

Centenas de milhares de pessoas se reuniram nesta segunda-feira, no centro de Teerã, para homenagear o comandante Qasem Soleimani, morto pelos Estados Unidos na última sexta-feira, em um funeral que contará com a presença do líder supremo Ali Khamenei.

Desde o início da manhã, os iranianos caminham em direção à área da Universidade de Teerã e da praça Enghelab, onde começaram as homenagens, em meio a gritos de "Morte aos EUA" e "Morte a Israel".