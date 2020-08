Steve Bannon, ex-assessor de Donald Trump, foi preso nesta quinta-feira sob a acusação de desviar centenas de milhares de dólares em doações à uma campanha para construir o muro na fronteira com o México.

Junto com o controverso estrategista foram detidas e acusadas outras três pessoas, também por envolvimento com o caso do "We Build the Wall" (Nós construímos o muro, em tradução livre), que arrecadou US$ 25 milhões (R$ 137,25 milhões), segundo as autoridades.