O atacante uruguaio Luis Suárez afirmou nesta terça-feira, em entrevista publicada pelo jornal "Sport", que pretende seguir defendendo o Barcelona depois de 30 de junho de 2021, quando termina o contrato com o clube.

"Estou muito feliz no clube. Sempre deixei o máximo em campo, as estatísticas e os números me dão suporte. Acho que estou à altura. No momento de conversar, chegaremos a um bom lugar", disse o camisa 9 'blaugrana'.