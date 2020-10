1 out 2020

1 out 2020

As autoridades sanitárias da Suécia registraram, nesta quinta-feira, 752 novas infecções por Covid-19 nas últimas 24 horas, significando o maior número de infecções diárias confirmadas no país desde o mês de junho.

Com isso, o número total de casos no país subiu para 92.863, com 5.893 mortes por Covid-19 até o momento.