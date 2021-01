As autoridades da Indonésia suspenderam temporariamente a busca por uma das caixas-pretas e restos mortais das vítimas do avião Sriwijaya, que caiu no mar no último sábado com 62 pessoas a bordo devido ao mau tempo.

Um representante da Agência de Climatologia, Meteorologia e Geofísica (BMKG, sigla em indonésio), disse aos jornalistas que as condições climáticas, com ventos fortes e ondas de mais de dois metros, impediram as tarefas de busca.