A Tailândia completou, nesta quarta-feira, 100 dias sem registrar qualquer contágio local de Covid-19, após a aplicação medidas rigorosas, como o fechamento das fronteiras que permitiram controlar a pandemia, embora tenha prejudicado a economia do país.

As autoridades tailandesas anunciaram hoje oito novos casos do novo coronavírus, importados dos Estados Unidos, Austrália e Japão, elevando o total acumulado desde janeiro para 3.425, incluindo 58 mortes, colocando a Tailândia como um dos países menos afetados do mundo pela pandemia.