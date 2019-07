O chefe da junta militar da Tailândia, Prayut Chan-ocha, despediu-se nesta terça-feira do posto e anunciou o fim do regime instalado após o golpe de Estado de 2014, antes da inauguração do novo governo eleito.

Prayut continuará como primeiro-ministro do país, desta vez com o apoio de uma coalizão de 19 partidos que obtiveram representação nas eleições realizadas em março.