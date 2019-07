Os talibãs aceitaram se reunir nos dias 7 e 8 de julho em Doha com representantes do governo do Afeganistão para tentar alcançar um acordo político para a paz através do diálogo, informaram nesta terça-feira ambas as partes.

O encontro é um avanço significativo após vários meses de conversas entre uma delegação dos Estados Unidos e os talibãs, que rejeitaram até agora qualquer tipo de conversa direta com os representantes do governo afegão, que comparecerão à reunião a título pessoal.