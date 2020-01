A assinatura do acordo de paz que os talibãs e os americanos estão negociando há um ano em Doha, depois de nove rodadas de contatos e uma interrupção abrupta em setembro ordenada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, abrirá o caminho para subsequentes negociações de paz. EFE/Arquivo

Na nova rodada de negociações entre os Estados Unidos e o Talibã afegão, iniciada nesta sexta-feira no Catar após um intervalo de pouco mais de um mês, as equipes de ambos os lados discutiram os preparativos para a assinatura do acordo de paz, segundo informações divulgadas pelos insurgentes.

"A equipe de negociação do Emirado Islâmico (é assim que os talibãs se autodenominam), liderada pelo mulá Baradar Akhund, realizou uma reunião com a equipe americana, liderada por Zalmay Khalilzad, (e) discutiu os (preparativos ) da assinatura do acordo e de sua cerimônia", disse o porta-voz talibã, Zabihullah Mujahid à Agência Efe.