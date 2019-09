O Talibã reivindicou a autoria dos ataques cometidos nesta terça-feira em uma área próxima a um edifício do Ministério da Defesa e da embaixada dos Estados Unidos em Cabul, capital do Afeganistão, e outro próximo a um comício do presidente Ashraf Ghani, no norte do país, que deixou pelo menos 24 mortos.

Através de um comunicado, o porta-voz do partido insurgente, Zabihullah Mujahid, reivindicou a autoria dos dois atentados.