As autoridades de saúde da Alemanha alertaram nesta terça-feira que a taxa de contágio da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, subiu para 1% e pediram que a população continue respeitando as restrições e medidas de distanciamento.

"Este é um apelo para que todos nós mantenhamos o que alcançamos, todos estamos comparativamente bem juntos", disse Lothar Wieler, presidente do Instituto Robert Koch (RKI), centro de epidemiologia do governo do país.