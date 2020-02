O técnico do Independiente del Valle, o espanhol Miguel Ángel Ramírez. EFE/Arquivo

O técnico do Independiente del Valle, adversário do Flamengo na Recopa Sul-Americana, Miguel Ángel Ramírez, disse nesta segunda-feira que quer seus jogadores tomando a iniciativa na partida de ida, na próxima quarta, no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito.

"Vamos tentar se protagonistas e ter a iniciativa na defesa e no ataque, além de estarmos muito concentrados", declarou Ramírez em entrevista coletiva concedida hoje na capital equatoriana.