O técnico do Leipzig, Julian Nagelsmann, durante a partida desta quinta-feira, contra o Atlético de Madrid, em Lisboa. EFE/Miguel A. Lopes/POOL

Após a inédita classificação do RB Leipzig para as semifinais da Liga dos Campeões, obtida com uma vitória sobre o Atlético de Madrid por 2 a 1 em Lisboa nesta quinta-feira, o técnico da equipe alemã, Julian Nagelsmann, enalteceu o rendimento de seus jogadores e considerou que o time foi melhor que o adversário.

"Merecemos ganhar, fomos superiores. Meus jogadores escolheram muito bem a maioria das ações. O primeiro gol foi muito bem feito. Atacamos muito bem, mudamos um pouco a nossa tática, e conseguimos sucesso com a nossa ideia de jogo. Queríamos construir o jogo de uma maneira diferente e encontrar mais espaços, mas não quero entrar em detalhes", declarou o treinador alemão em entrevista coletiva realizada por videoconferência no estádio José Alvalade, palco da partida.