Dezenas de milhares de pessoas desfilaram nesta sexta-feira por Tel Aviv na popular Parada do Orgulho LGBT, um evento tradicional e que como a cada ano foi realizado em um ambiente festivo, em uma cidade que foi tomada por bandeiras com as cores do arco-íris.

A música tomou conta das ruas durante o desfile em um dia de sol e muito calor, com jovens e adultos celebrando a diversidade e a força da minoria LGBT.