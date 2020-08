A cidade de Kenosha, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, registrou duas mortes, nesta quarta-feira, no final do terceiro dia consecutivo de distúrbios em decorrência dos protestos de cidadãos contra o incidente sofrido por um homem negro durante abordagem policial.

O tiroteio ocorreu no final da noite de ontem, de acordo com o departamento da polícia da cidade, que confirmou as mortes dessas duas pessoas, enquanto outra ficou gravemente ferida. Os agentes afirmaram que estão investigando os incidentes. As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas.