Um terremoto de magnitude 5,8 na escala Richter causou pânico nesta quinta-feira em Istambul, na Turquia, e que foi sentido em províncias vizinhas, no entanto não há informações sobre possíveis danos materiais ou vítimas.

O terremoto aconteceu às 13h59 (horário local, 7h59 de Brasília) e o epicentro foi localizado no Mar de Marmara, a 70 quilômetros do centro da cidade, de 15 milhões de habitantes, segundo informações do Observatório Sismográfico de Kandilli, em Istambul.