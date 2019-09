Pelo menos 20 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas por causa do terremoto de magnitude 6,5 na escala Richter que atingiu a manhã desta quinta-feira as ilhas Molucas, no leste da Indonésia, informou a Agência Nacional de Gestão de Desastres (BNPB, sigla em indonésio).

O movimento sísmico, com um epicentro no mar a 18,2 quilômetros de profundidade e a cerca de 37 quilômetros da cidade de Ambon, onde a maioria dos feridos foi encontrada e mais mortes ocorreram, além disso, danificou dezenas de edifícios e estradas e retirou mais de 2 mil pessoas das suas casas, segundo o porta-voz da BNPB, Agus Wibowo.