A primeira-ministra interina do Reino Unido, Theresa May, felicitou esta terça-feira seu correligionário Boris Johnson, eleito seu sucessor no comando do Partido Conservador e do governo britânico, e lhe prometeu seu "total apoio".

Em mensagem divulgadas nas redes sociais, a ainda premier pediu que seu sucessor trabalhe para executar um Brexit que "funcione para todo o Reino Unido" e para manter o líder trabalhista, Jeremy Corbyn, "fora do governo".