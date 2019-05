A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, pode anunciar nesta sexta-feira sua intenção de renunciar depois de quase três anos à frente do Governo, e 10 de junho seria a data para iniciar o processo da sua sucessão, informa a "BBC".

A chefe do governo conservador se reúne hoje, em sua residência oficial, com o presidente do seu grupo parlamentar, Graham Brady, para determinar o processo de sua saída, após a forte pressão interna de seu partido pelo fracasso de sua gestão no processo do "brexit".