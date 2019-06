Pelo menos quatro pessoas morreram nesta terça-feira em um tiroteio que se estendeu por vários lugares da cidade de Darwin, no norte da Austrália, e que terminou com a detenção do suspeito do ataque, um homem que estava em liberdade condicional.

"Cinco cenas de crime, quatro pessoas mortas e uma ferida", declarou Michael Gunner, chefe do governo do Território do Norte, cuja capital é Darwin, em entrevista coletiva junto ao comissário da polícia da jurisdição, Reece Kershaw.