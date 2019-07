Quatro pessoas morreram neste domingo, incluindo o autor dos disparos, e outras 15 ficaram feridas em um tiroteio durante um festival de culinária ao ar livre em Gilroy, no norte da Califórnia (EUA), informou a Polícia local.

O ataque aconteceu às 17h41 (horário local, 21h41 em Brasília), quando uma pessoa abriu fogo com um rifle contra vários dos participantes do Festival do Alho (Gilroy Garlic Festival), realizado nestes dias na cidade, disse o chefe de Polícia, Scott Smithee, em entrevista coletiva.