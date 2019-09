Na sua primeira mensagem à nação desde que, no dia 12 de junho, assumiu a Chefia do Estado, o presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, prometeu nesta segunda-feira reformas no sistema político para impulsionar o desenvolvimento econômico do país.

"A reforma política prometida por mim será realizada gradualmente, mas com firmeza, levando em consideração os interesses do povo e do Estado", afirmou o presidente, em uma sessão conjunta das duas câmaras do Parlamento.