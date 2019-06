Há 12 anos o grupo islamita palestino Hamas tomou o poder de Gaza após enfrentar com armas o partido nacionalista Fatah, algo que marcou o início do bloqueio israelense à faixa e da divisão política, com o Governo e a Presidência relegados a controlar apenas a Cisjordânia.

O fato mudou o destino do enclave e o futuro político da população palestina, "um desastre que se arrasta até hoje: muitos dos problemas atuais dos palestinos começaram naquele momento", lamenta Ziad Hamouri, advogado e diretor do Centro de Jerusalém para os Direitos Legais, Sociais e Econômicos.