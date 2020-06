A governadora de Tóquio, no Japão, Yuriko Koike, anunciou nesta quinta-feira o fim do estado de emergência decretado na cidade por causa da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, a partir do dia 12 de junho.

A decisão foi tomada durante reunião da principal autoridade municipal com especialistas em Saúde, realizada hoje.