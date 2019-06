Os trabalhadores da Petrobras no Uruguai iniciarão na próxima segunda-feira uma greve geral por tempo indeterminado após a empresa brasileira ter rejeitado a última proposta apresentada pelo governo do país sul-americano para resolver a crise.

A informação sobre a greve foi divulgada pelo porta-voz do sindicato dos funcionários da Petrobras, Alejandro Acosta, após uma reunião realizada nesta terça-feira com representantes da estatal e dos ministérios do Trabalho e da Indústria do Uruguai.