Um tremor de 6,8 graus de magnitude, com epicentro no Oceano Pacífico, atingiu na madrugada desta quinta-feira El Salvador, sem que até o momento haja informações sobre "danos generalizados", informaram as autoridades.

O tremor ocorreu às 3h06 local (6h06, em Brasília), a uma profundidade de 48 quilômetros e com epicentro próximo ao litoral do departamento da Liberdad, indicou o Ministério de Meio Ambiente e Recursos Naturais (MARN).