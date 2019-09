O Tribunal de Apelação da Escócia declarou, nesta quarta-feira, "ilegal" a decisão do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, de suspender o Parlamento britânico no período prévio da saída do país da União Europeia (UE), programada para o dia 31 de outubro.

Os três juízes que compõem o mais alto tribunal de apelação escocês revogaram uma decisão anterior, proferida no início do mês, onde determinava que o fechamento estava em conformidade com a lei.